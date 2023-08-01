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Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации французских граждан

Алексей Курильченко
09:19 01.08.2023
Согласно заявлению диппредставительства, эвакуация начнется «очень скоро».
Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации французских граждан
© Фото: Djibo Issifou, dpa, Globallookpress
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Франция в ближайшее время начнет эвакуацию своих граждан из Нигера. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на французское посольство.

Диппредставительство не сообщило о сроках начала эвакуации, но она должна начаться «очень скоро».

Напомним, 26 июля мятежники в Нигере сместили с поста президента Мохамеда Базума, власть в стране оказалась в руках созданного ими «Национального совета по защите отечества». Мятеж вспыхнул из-за планов правительства сместить руководителя президентской гвардией генерала Омара Тчиани, он же по итогам мятежа был объявлен новым главой государства и «Национального совета».

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность французского правительства защищать, если потребуется, интересы страны и французских граждан в Нигере.

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