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В Кремле сообщили итоги встречи Путина с лидерами африканских стран-участниц мирной миссии по Украине

Алексей Курильченко
10:56 04.08.2023
Особое внимание в ходе мероприятия стало обсуждение возобновления Черноморской инициативы и гуманитарных вопросов.
В Кремле сообщили итоги встречи Путина с лидерами африканских стран-участниц мирной миссии по Украине
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Президент России Владимир Путин 28 июля в Санкт-Петербурге провел встречу с лидерами семи африканских стран, которые представляют Африканскую мирную инициативу по Украине. Пресс-служба Кремля опубликовала итоги этого мероприятия.

В ходе встречи был отмечен прогресс, который был достигнут в ходе первого мероприятия 17 июня. Тогда обсуждались предложения по гуманитарным вопросам. Среди них - права детей в зонах боевых действий и обмен пленными. Участники встречи согласились, что гуманитарные усилия будут приносить дальнейшие результаты.

Также лидеры африканских страны призвали совершить конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Это позволит возобновить реализацию Черноморской инициативы в полной мере. Организацию объединенных наций призвали принять меры, чтобы высвободить 200 тысяч тонн российских удобрений из портов ЕС и поставить их в Африку.

Диалог по Африканской мирной инициативе будет продолжен, чтобы открыть путь к миру.

«На встрече 28 июля 2023 года присутствовали африканские лидеры: президент Союза Коморских островов Азали Ассумани как председатель Африканского союза, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси, президент Республики Сенегал Макки Салл, президент Республики Уганда Йовери Мусевени и министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо», - отметили в Кремле.

Напомним, что саммит «Россия-Африка» прошел в Санкт-Петербурге 27-28 июля. На мероприятие приехали 49 африканских стран из 55. Путин высоко оценил итоги саммита и назвал откровенной и полезной дискуссию по Украине, которая накануне состоялась с участием африканских гостей. Говоря об отношениях с Конго, он отметил их прочный характер.

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