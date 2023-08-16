В индийском МИД объяснили, почему Украина не приглашена на саммит G20

На предстоящем саммите G20 в Нью-Дели будут обсуждаться проблемы энергетики, удобрений и поставок продовольствия.

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Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прдтвердил, что Украина не приглашена на саммит G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Причиной такого решения стало то, что лидеры государств собираются обсуждать вопросы экономического развития, а не безопасности.

«G20 занимается проблемами глобального роста, развития (экономики. - Прим. ред.). На саммите будут обсуждаться проблемы энергетики, удобрений, поставок продовольствия», - заявил Джайшанкар на брифинге в Нью-Дели.

Представитель МИД также добавил, что все приглашения на саммит уже разосланы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на полноправное членство Африканского союза в G20. Такое решение может быть принято уже в сентябре этого года.