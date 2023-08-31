В Польше назвали странным полет самолета с россиянами над Варшавой

Рейс турецкой Turkish Airlines с российскими туристами на борту вынужден был изменить свой маршрут из-за мощного грозового фронта.

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Следовавший из Бодрума в Москву рейс турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил «странный» маневр в воздушном пространстве Польши, пролетев над Варшавой. Об этом сообщает RT со ссылкой на польскую радиостанцию ZET.

Отмечается, что «необычный полет» с россиянами на борту зафиксировал мониторинговый ресурс Flightradar24.

«Рейс Turkish Airlines из Бодрума в Москву прошел по необычному маршруту. Самолет с российскими туристами сначала развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и, наконец, пролетел над Варшавой в сторону Москвы», - сообщает ZET.

На радиостанции добавили, что причиной «странного» маршрута стал мощный грозовой фронт, из-за которого судно было вынуждено полететь иначе. При этом в чем именно заключается «странность», в ZET не уточнили. В Сети отметили, что этот борт был не единственным, кому пришлось обходить непогоду.

«Почему самолеты с россиянами до сих пор летают над Польшей? Лайнерам из Турции не запрещены полеты над территорией Евросоюза, поэтому они присутствуют в польском небе», - также заметили на радиостанции.

Напомним, после начала проведения спецоперации на Украине Евросоюз закрыл воздушное пространство для России. Кроме того, ЕС запретил своим компаниям поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.

Ранее импортозамещенный «Суперджет» совершил свой первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Самолет провел в воздухе 54 минуты, максимальная высота - 3 000 метров, скорость - 343 км/в час. В Кремле этот полет назвали большим успехом.