В Кремле назвали большим успехом первый полет импортозамещенного SSJ-100

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В Кремле считают первый полет импортозамещенного самолета SSJ-100 большим успехом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, важно, что работы выполнены в рекордно сжатые сроки.

«Президент, конечно, детально знает график импортозамещения в авиации и в других отраслях промышленности. Пока посещения завода в графике у президента нет в обозримой перспективе, хотя, как вы знаете, Путин действительно будет во Владивостоке. Тема эта чрезвычайно важная, производство таких машин, учитывая географию нашей страны, поэтому, президент будет продолжать держать руку на пульсе, но можно поздравить наших строителей с этим успехом», - отметил Песков.

Напомним, что первый полет импортозамещенного «Суперджета» состоялся в Комсомольске-на-Амуре. Продолжительность полета составила 54 минуты - высота составила 3 000 метров, самолет достиг скорости 343 км/ч. На самолете были установлены отечественная авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие.