В Роспотребнадзоре заявили, что исключают вспышку «болезни легионеров» в стране

Специалисты Роспотребнадзора контролируют госграницу РФ и выявляют граждан с признаками инфекций, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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«Болезнь легионеров» исключена на территории России, риски ее завоза и заболевание данной инфекцией контролируются специалистами Роспотребнадзора. В частности, они следят за ситуацией в пунктах пропуска через государственную границу. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.

«Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», - цитирует агентство.

Возбудителем легионеллеза является бактерия Legionella, которая не передается от человека к человеку. Она обитает в естественных водоемах, почве.

Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора советует соблюдать правила техобслуживания водных систем и регулярно их чистить, дезинфицировать. Специалисты отметили, что важно не допускать застоя воды в кранах, которые не используются. Также ведомство контролирует системы горячего водоснабжения, проводит исследования на наличие этой бактерии воды из бассейнов и источников питьевого водоснабжения.

Ранее в Польше по причине «болезни легионеров» умерли 11 человек. Вспышка заболевания произошла в районе Жешува на юге Польши. Тогда жертвами стали пять местных жителей, 71 человеку оказали медпомощь.