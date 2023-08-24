На юге Польши зафиксировали вспышку «болезни легионеров»

От этой инфекции уже умерли пять человек, еще 71 госпитализирован.

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В районе города Жешува юге Польши зафиксирована вспышка легионеллеза, также известного как болезнь легионеров. Жертвами этой болезни стали пять местных жителей, еще 71 человеку медики оказывают помощь, пишет Polsat News.

У пациентов наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, недомогание и одышка. Разрабатываются меры противодействия распространению инфекции, в городе созвали заседание кризисного штаба с участием министра здравоохранения страны Катаржины Сойки.

Источник заражения может быть в водопроводной сети. Специалисты берут пробы воды, результаты станут известны в понедельник, 28 августа.

Легионеллез - респираторное заболевание, вызванное бактерией легионеллой. Если такая бактерия появляется в водных системах, созданных человеком, она может вызвать тяжелую форму пневмонии.

Ранее в Панинском районе Воронежской области обнаружили очаг сибирской язвы. Из-за этого на его территории ввели режим чрезвычайной ситуации.