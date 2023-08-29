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В Польше из-за «болезни легионеров» умерли 11 человек

Дарина Криц
03:41 29.08.2023
Легионеллез - острое инфекционное заболевание, при котором больной ощущает головную боль, потерю аппетита, жар, а также недомогание и летаргию.
В Польше из-за «болезни легионеров» умерли 11 человек
© Фото: Jaap Arriens ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Заразившись легионеллезом, в Польше скончались 11 человек. Все они - пожилые люди в возрасте от 64 до 95 лет.

Как сообщает «360», в польских медучреждениях находятся 29 зараженных человек, трое - в реанимации. Всего же «болезнью легионеров» заражены 144 жителя.

Заражение данным заболеванием происходит при вдыхании водного аэрозоля, содержащего микроорганизмы, относящихся к роду легионеллы. Это острое инфекционное заболевание, которое имеет следующие симптомы: потерю аппетита, жар, головную боль, а также недомогание и летаргию. Болезнь может протекать с поражением легких и ЦНС (центральной нервной системы).

Ранее мы сообщали о вспышке заболевания легионеллеза на юге Польши, в районе города Жешува. Ее жертвами стали пять местных жителей, еще 71 жителю врачи оказывают помощь.

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