В стране и мире Опубликованы кадры прихода во Владивосток БДК с эвакуированными отдыхающими Подключить к вывозу людей из отрезанных населенных пунктов Тихоокеанский флот вынудили сильнейшие ливни в Приморье. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: «Звезда» публикует кадры прибытия во Владивосток большого десантного корабля «Николай Вилков». Тихоокеанский флот подключили к эвакуации отдыхающих из населенных пунктов Приморья - они были отрезаны из-за сильнейших ливней, которые подмыли автодороги. Ранее сообщалось, что в столицу Приморья пришли другие суда Тихоокеанского флота, также эвакуировавшие людей. Российские военнослужащие обеспечивают и иные миссии гуманитарного характера. Так, МО РФ сообщило, что бойцы смогли доставить инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на украинскую провокацию. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика