Опубликованы кадры прихода во Владивосток БДК с эвакуированными отдыхающими
Подключить к вывозу людей из отрезанных населенных пунктов Тихоокеанский флот вынудили сильнейшие ливни в Приморье.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
«Звезда» публикует кадры прибытия во Владивосток большого десантного корабля «Николай Вилков».
Тихоокеанский флот подключили к эвакуации отдыхающих из населенных пунктов Приморья - они были отрезаны из-за сильнейших ливней, которые подмыли автодороги.
Ранее сообщалось, что в столицу Приморья пришли другие суда Тихоокеанского флота, также эвакуировавшие людей.
Российские военнослужащие обеспечивают и иные миссии гуманитарного характера. Так, МО РФ сообщило, что бойцы смогли доставить инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на украинскую провокацию.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.