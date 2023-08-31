Суда Тихоокеанского флота с эвакуированными на борту прибыли во Владивосток

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Суда Тихоокеанского флота с людьми на борту прибыли во Владивосток из порта Зарубино.

Силы ТОФ помогают вывозить отдыхающих из населенных пунктов Приморья, которые застряли там из-за размытия автомобильных дорог после сильных ливней.

В эвакуации людей задействованы суда ТОФ и большой десантный корабль «Николай Вилков», где уже находятся 900 человек и загружено 34 автомобиля. На гидрографическом судне ГС-84 разместились 42 человека, на пожарном катере ПЖК-1514 - 48 человек, на морском водолазном боте ВМ-20 - 69 человек и на рейдовом буксире РБ-404 - шесть человек.

Ранее, 25 августа, сообщалось, что во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков. В Приморье был введен режим ЧС федерального характера из-за паводков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.