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ВС РФ провели инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на украинскую провокацию

18:10 31.08.2023
Неприятель попытался дискредитировать российских военных, применив средства, имитирующие взрыв боеприпасов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие обеспечили безопасность проведения ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Минобороны России. 

В радиусе километра от назначенного места для перехода международных наблюдателей, в качестве которого выступил разрушенный мост у населенного пункта Васильевка, был объявлен режим прекращения огня. Российские военнослужащие неукоснительно его соблюдали. 

«Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации как гаранта безопасности проведения ротации путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов», - говорится в сообщении. 

В МО РФ заявили, что, несмотря на провокацию украинцев, бойцы ВС РФ смогли обеспечить безопасный проход наблюдателей МАГАТЭ и их доставку на ЗАЭС.

Уточняется, что в составе миссии находится пять инспекторов. Они должны наблюдать и вынести оценку состояния безопасности атомной электростанции. Инспекторы МАГАТЭ находятся на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, когда на станцию первый раз прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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