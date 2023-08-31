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Опубликованы кадры посадки людей на борт БДК «Николай Вилков» в Приморье

12:36 31.08.2023
В эвакуации участвуют суда Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с большим десантным кораблем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Приморье военные моряки помогли эвакуировать людей из затопленных мест. В эвакуации задействованы суда Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с большим десантным кораблем «Николай Вилков».

Ранее сообщалось, что отряд кораблей начал развертывание из места базирования во Владивостоке в порт Зарубино, где пройдет эвакуация людей из поселка Андреевка, которые застряли там из-за ливней и размытия автомобильных дорог. Отряд кораблей способен за один переход перевезти около 40 единиц транспорта и порядка 700 человек.

В составе отряда кораблей ТОФ вместе с БДК «Николай Вилков» - ГС-84, ПЖК-1514, ВМ-20 и РБ-404. Ранее, 25 августа, сообщалось, что во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков. В Приморье был введен режим ЧС федерального характера из-за паводков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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