Британист Ананьева заявила, что глава МО Британии Уоллес ушел с поста из-за несбывшейся мечты

По словам эксперта, Бен Уоллес окончательно решил уйти с поста главы британского оборонного ведомства после того, как ему отказали в назначении на должность генсека НАТО.

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Уход Бена Уоллес с поста главы Минобороны Великобритании во много связан с тем, что ему отказали в назначении на должность Генерального секретаря НАТО, о которой мечтал политик. Об этом в беседе со «Звездой» заявила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Бен Уоллес давно собирался оставить свой пост, но хоте это сделать ближе к концу года. Дело в том, что его целью был пост Генерального секретаря НАТО. Байден вроде бы обещал Сунаку поддержать кандидатуру Уоллеса на эту должность, но потом карты легли иначе и Байден сказал, что Уоллес останется на своей должности. После того, как мечта Уоллеса не осуществилась, он решил сложить полномочия», - сказала эксперт.

Эксперт отметила, что Уоллес был одним из самых популярных политиков Великобритании, опережая всех членов Консервативной партии, но при этом он дважды отказывался выдвигаться на пост ее лидера и, тем самым, премьера страны. В глазах британцев Уоллес был авторитетным политиком.

При этом, по мнению Ананьевой, отношения британского правительства к России после ухода Уоллеса не изменится.

«В Британии уже сложился антироссийский консенсус. Кто бы не пришел на смену Уоллесу, политика продолжится та же самая. Очевидно, что новый министр обороны все равно будет требовать больших ассигнований на Вооруженные силы», - заключила эксперт.

Напомним, что Уоллес объявил об отставке 31 августа. Он занимал должность министра обороны Великобритании на протяжении четырех лет. На данный момент неизвестно, кто заменит его на посту главы оборонного ведомства.