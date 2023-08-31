В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Фигуристка Горбачева попросила прощения у всех, кто переживал за ее судьбу

Елизавета Егорова
01:16 31.08.2023
Считавшаяся пропавшей Алина Горбачева заявила в видообращении, что пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах.
© Видео: Alina Gorbacheva RUS Telegram © Фото: alinagorbachevarus Telegram
Читайте нас на:

Фигуристка Алина Горбачева, считавшаяся пропавшей, записала видеообращение, в котором попросила прощения у всех, кто переживал за нее и всех, кто принял участие в ее поисках.

«Пока я переживала и пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь», - сказала юная спортсменка.

Горбачева добавила, что осознала - ее поступок трудно вписывается в понятие «нормально». По ее словам, она только сейчас поняла, что на самом деле произошло.

Напомним, что первой беспокоиться за пропавшую фигуристку начала ее мать. Она сообщила, что 16-летняя девочка вышла с катка «Чкалов Арена» и пошла в сторону Владимирской церкви. Затем Горбачева зашла в парк и пропала.

В итоге фигуристку нашли в одном из кинотеатров Москвы. Столичная прокуратура сообщила, что против нее не было совершено каких-либо противоправных действий.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:02 В стране и мире
Видео
В Ростове-на-Дону засняли суперлуние и «голубую Луну»
16:49 В стране и мире
Видео
Режиссера Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой
15:05 В стране и мире
Президента Габона отправили в отставку
14:55 В стране и мире
ФСБ задержала уроженца Ростовской области по подозрению в финансировании ИГ*
14:48 Армия
Видео
Шойгу потребовал организовать круглосуточную работу предприятия по выпуску РЛС в Тульской области
Популярное
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.