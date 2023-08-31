Фигуристка Горбачева попросила прощения у всех, кто переживал за ее судьбу

Считавшаяся пропавшей Алина Горбачева заявила в видообращении, что пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах.

© Видео: Alina Gorbacheva RUS Telegram © Фото: alinagorbachevarus Telegram

Фигуристка Алина Горбачева, считавшаяся пропавшей, записала видеообращение, в котором попросила прощения у всех, кто переживал за нее и всех, кто принял участие в ее поисках.

«Пока я переживала и пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь», - сказала юная спортсменка.

Горбачева добавила, что осознала - ее поступок трудно вписывается в понятие «нормально». По ее словам, она только сейчас поняла, что на самом деле произошло.

Напомним, что первой беспокоиться за пропавшую фигуристку начала ее мать. Она сообщила, что 16-летняя девочка вышла с катка «Чкалов Арена» и пошла в сторону Владимирской церкви. Затем Горбачева зашла в парк и пропала.

В итоге фигуристку нашли в одном из кинотеатров Москвы. Столичная прокуратура сообщила, что против нее не было совершено каких-либо противоправных действий.