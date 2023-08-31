Боец ВС РФ рассказал, как смертельно раненный лейтенант Шерханов спас солдат

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На полигоне огневой подготовки стрельба не смолкает практически никогда, потому что каждый день тренируются те, кто вернулся с передовой. Упражняются в стрельбе от автоматов и пулеметов до тяжелого вооружения. Вместе со своими бойцами навыки стрельбы оттачивает и командир подразделения 71-го гвардейского полка с позывным Буйвол. Но сейчас он применяет не личное оружие, а целый ряд трофейных винтовок иностранного производства, добытых в боях под Работино.

«В промежутках, когда противник пытался перегруппироваться, мы с моими бойцами штурмовали эти опорные пункты, на которые они хотели подойти. То есть выбивали сразу же, не давая им освоиться ни на секунду», - рассказал командир подразделения с позывным Буйвол.

Замкомандира гвардейцев с позывным Симба участие в спецоперации начал год назад минометчиком. Сражался на Харьковском направлении, под Донецком и Луганском. Добровольно пошел в штурмовые отряды. И теперь защищает рубежи на самом горячем участке в Запорожье.

«Вот этот штурм под Работино был, они на Bradley штурмовали. И когда мы подбили Bradley, кто поумнее – сдались в плен. Мы им обработали раны и вывезли, накормили, напоили водой», - поделился Симба.

На соседнем участке бой приняла группа лейтенанта Дмитрия Шерханова. Долгое время удерживали важную высоту. И даже находясь под мощнейшим обстрелом артиллерии противника, помогали раненым, держали строй.

«Насыпалось там по пять десять кассет на площадь в шахматном порядке или в хаотическом. Было принято решение командиром Ханчиком, его позывной, вернуться на предыдущую позицию», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Арафат.

Бой завязался ранним утром. А через несколько часов подразделение оказалось под огнем танков и пулеметов противника. Пока подразделение переходило на более безопасную позицию Дмитрий Шерханов вместе с частью бойцов держал оборону: отстреливался и координировал действия групп.

«Прямо под ногами у нас взорвался снаряд – не знаю какой. Но я успел за деревом спрятаться. С ним были бойцы рядом. Они оказали ему помощь. Обе ноги у него были ранены и кровоточили», - поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Овен.

Бой продлился весь день. Выйти из под обстрелов и эвакуировать раненых удалось лишь вечером. От полученных ран командир скончался. Лейтенант Дмитрий Шерханов представлен к награде Героя России посмертно.

«Благодаря ему мы вошли и вышли оттуда, потому что он непосредственно управлял нами на месте. Это сохранило жизни нашим оставшимся ребятам», - отметил Арафат.

Командир гвардейцев с позывным Буйвол также представлен к высокому званию Героя России. А его бойцы получили госнаграды: ордена Мужества, медали «За Отвагу», «За Храбрость», Георгиевские кресты. После короткого отдыха гвардейцы 71-го полка снова вернутся на передовые позиции Запорожского фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.