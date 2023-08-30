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Минобороны России сообщило об отражении украинских атак в районе Работино

14:01 30.08.2023
Также неприятель безуспешно атаковал в районе населенного пункта Вербовое.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщает об отражении украинских атак в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. 

«Отражены девять атак штурмовых подразделений 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», - заявили в МО РФ. 

Всего же на Запорожском направлении за сутки противник потерял до 85 боевиков убитыми, а также танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, три артустановки М777, САУ «Гвоздика», «Богдана» и AS-90. 

Также сообщается о групповом ударе высокоточным оружием по пунктам управления и разведки противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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