«Вне человеческих возможностей»: награжденные рассказали о боях с врагом

Украинские боевики в бой вступают в основном с западным вооружением и техникой, а также под наркотическим воздействием, «не чувствуя ни боли, ни усталости».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В зоне проведения спецоперации медалями «За храбрость» награждены бойцы 71-го гвардейского мотострелкового полка.

Командир штурмовой группы с позывным Фергана в меньшинстве сражался против превосходящих сил наступавшего противника. Оборонял рубежи на Ореховском направлении близ поселка Работино. Находясь под плотным огнем, оказывал раненым помощь.

Командир уничтожил несколько единиц бронетехники украинских националистов, среди которых был бронетранспортер Bradley. Он был ранен в бою, но после госпиталя вернулся обратно на фронт по собственной воле.

Говоря о полученной награде, командир отметил, что «я лучше бы ребятам эти награды отдал своим, они больше заслужили, чем я», добавив, что они также смело шли за ним и «они достойные ребята, они ни разу не отступились назад».

Фергана сказал, что тактику противника бойцы уже знают и что украинские боевики постоянно находятся под наркотическим воздействием.

«Но некоторые моменты, которые видишь, - это вне человеческих возможностей. Это роботы. Люди, которые находятся под наркотическими средствами, они не чувствуют ни боли, ни усталости. Просто иной раз смотришь вот ему прямо в глаза, ты в него стреляешь, а он идет. Человек физически такого не может, это стопроцентно наркотическое воздействие. Ну и неоднократно также находили у них наркотики», - пояснил командир штурмовой группы.

Другой награжденный медалью «За храбрость» боец - заместитель командира взвода с позывным Разум во время боевых действий занял оборону указанного сектора. Он отражал атаки украинской армии под Работино.

Он рассказал «Звезде», что подразделения ПТУР удачно остановили колонну танков с маломобильной бронированной техникой. Отвечая на вопрос, какое вооружение применяла Украина при наступлении, он перечислил список техники, которая в основном была из стран Запада.

«Западное вооружение: танки, техника Bradley, Hummer американского образца. Оружие все в основном европейское, западное», - сообщил замкомвзвода.

Отвечая, тяжело ли бороться с противником, имеющим такое оружие, Разум сказал, что «мы духом сильные, у нас все получится».