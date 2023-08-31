Депутат Шингаркин рассказал, что РФ может дать Японии альтернативу сбросу воды с «Фукусимы»

По словам эксперта, Россия и все человечество имеет все необходимые ресурсы, чтобы безопасно утилизировать зараженную воду с поврежденной японской атомной станции.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Россия может помочь Японии разрешить ситуацию со сливом тяжелой воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. У нашей страны для этого есть все необходимые ресурсы и компетенции. Об этом в интервью программе «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил эксперт по проблемам ядерной безопасности, депутат Государственной думы VI созыва Максим Шингаркин.

«Ну уровне МАГАТЭ нужно ввести запрет, российский представитель Михаил Ульянов должен объединиться с китайцами и убедить остальных принять это решение. Второе - направляем туда специалистов Росатома, которые знают, как захоронить отходы в глубинах геологических формаций, пусть они им сделают скважины. Проблем найти скважины никаких - окружение Японских островов изучено», - заявил Шингаркин.

Эксперт отметил, что ключевым элементом в данном вопросе может стать решение МАГАТЭ, которое может запретить Японии сливать тяжелую воду.

«Мы, человечество, не можем себе позволить, чтобы такая технология эксплуатировалась так, как это делает Япония. Большинство реакторов в Японии - это старые реакторы американского дизайна 60-х годов. Уже давно истлела бумага, на которой их рисовали, уже умерли люди, которые это делали. Это же абсурд, это авария, которая приводит к загрязнению целого океана! Человечество сейчас в состоянии предложить решения - что делать с радиоактивностью, как минимизировать последствия, что делать с энергетикой Японии, которая забита старыми решениями. И мы в состоянии им сегодня протянуть руку помощи, только если в головах японских политиков не будут бегать тараканы», - заключил Шингаркин.

Ранее премьер премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство страны приняло решение начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. Речь идет о воде, которую использовали для охлаждения реакторов после аварии на атомной электростанции из-за цунами в марте 2011 года. Решение японского правительства вызвало негативную реакцию в мире - например, в Китае люди начали массово скупать соль.