В РАН объяснили, почему Япония скрывает данные о сбросе воды с Фукусимы в океан

Отсутствие достоверной информации о качестве воды в океане после сброса с Фукусимы ставит под сомнение вопрос радиоактивной безопасности в регионе.

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Японцы насолили всем своим соседям. То есть дело буквально, в соли. Китайцы стали чаще вывозить приправу из Приморского края через пункт пропуска Пограничный. После сброса радиоактивной воды с Фукусимы в океан. Американцы, которые, к слову, особо и не были против этого самого сброса, вообще, вводят запрет на японские продукты. Подробнее Надежда Котормус.

Ажиотажный спрос вычистил прилавки китайских магазинов. Скупать соль, опасаясь прекращения поставок, начали с началом сброса воды с атомной станции Фукусима-1. Теперь поехали за солью в Приморье. Но пока её объемы, покидающие российскую территорию, в таможне не считают существенными.

Морепродукты из японских вод теперь под подозрением. Активную проверку маркировки после сброса воды начала Южная Корея. Санкции внушительные. Если производитель тактично умолчит о стране происхождения товара - придется заплатить штраф до 7 тысяч 600 долларов. А за указание неверной информации заплатить придется в 10 раз больше или отправиться в тюрьму сроком до 7 лет. Тщательно мониторят не только дары моря, но и всю окружающую среду соседи на Сахалине.

«Это вода первой категории водоемов, второй категории разводящей сети, подземных источников и почва далее, пищевые продукты, основные дозообразкюшие это молоко, мясо, в том числе и мясо перелетных птиц, рыба и овощи», - отметила врач по санитарно-гигиеническим исследованиям Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Галина Югова.

И это все смотря на многочисленные и подробные заверения МАГАТЭ о безопасности процедуры.

Возможность такого рода утилизации рассматривали 10 лет. Перед сбросом вода проходила многоступенчатую очистку от радионуклидов, но избавиться от трития не удалось. Чтобы снизить его концентрацию, перед сбросом воду дополнительно разбавляют, снижая концентрацию до уровня в 40 раз ниже установленных норм. Но не смотря на все официальные заверения японской стороны, коллеги по отрасли из других стран настроены к идее сбросов скептически.

«Когда, где были опубликованы данные о радиоизотопном и химическом составе воды, которая хранится на промплощадке станции? Даже МАГАТЭ не публикует это. Почему должен верить кому-то на слово», - пояснил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, профессор, доктор технических наук Владимир Кузнецов.

Эксперты уверены, даже если заявленные меры действительно реализуют, говорить о полной безопасности не приходится. Оценить некоторые эффекты однозначно невозможно.

Принцип открытости и доступности данных о сбросах, декларируемый как самой Японией, так и ООН, на практике оказался чуть менее прозрачным. Судам российской академии наук в заборе вод для исследования отказали.

«Сейчас Япония естественно заинтересована в том чтобы скрыть от научных кругов полностью данные о збрасываемых водах», - считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Вода с Фукусимы стала поводом для вызова посла Китая в Японский МИД - там дипломата упрекнули за слишком эмоциональную реакцию соотечественников. В Токио заявили, что после начала сброса китайцы устроили на японские компании и граждан телефонную атаку - из КНР поступает шквал звонков с критикой и угрозами. Кроме того, в Японии очень расстроены введенными Пекином ограничениями на импорт японской морской продукции.

Но пока для одних озабоченность радиационным фоном вопрос безопасности, для других - шанс заработать. В Шанхае ресторан японской кухни представил спецблюда, которые обеспечивают защиту от радиации. Но привлекло предложение не только новых посетителей, но и внимание надзорных органов. Есть веские основания полагать, что реклама, вводит в заблуждение и попадает под санкции закона о недобросовестной конкуренции. При этом в целом китайские рестораторы прогнозируют скорее рост цен, нежели падение спроса.

Восемь тысяч тонн воды с тритием - это лишь первая партия. За год в водах океана планируют утилизовать около 30 тонн. Свою оценку последствиям сбросов намерена дать и Россия. Глава Росрыболовства поручил Всероссийскому НИИ Рыбного хозяйства и океанографии провести исследования и оценить состояние водных биоресурсов в зоне распространения технической воды.