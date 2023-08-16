Сотрудники ФСБ уничтожили четверых украинских диверсантов в Брянской области

© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России

Группу из четверых диверсантов ликвидировали в Брянской области сотрудники ФСБ. Подробности спецоперации, в которой участвовали и военнослужащие МО РФ, сообщила пресс-служба ФСБ России.

«ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», - говорится в официальной информации.

Как уточнили в ФСБ, уничтожение боевиков произошло в ходе боя. О диверсионных задачах группы свидетельствуют обнаруженные на месте боестолкновения иностранное вооружение, взрывные устройства, а также приборы связи и навигации.

На кадрах видео с места происшествия видно, что преступники были прекрасно экипированы и пытались действовать под видом ФСБ.

«Обнаружены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой», - подчеркнули в пресс-службе.

ФСБ не исключает, что ДРГ была заброшена для подготовки провокаций и диверсионных акций на российской территории.

Ранее сообщалось, что украинская ДРГ навела российский FPV-дрон на свое убежище - опорный пункт был уничтожен точным ударом.