Власти Брянска сообщили о хлопке в здании следственного управления СК РФ

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Хлопок произошел в здании следственного управления СК РФ в Брянске, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу: улица Красноармейская, д. 158, следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области, произошел хлопок. <...> По предварительной информации, пострадавших нет», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Брянске украинский БПЛА повредил крышу и остекление административного здания. Внутри зафиксировали возгорание. Обошлось без пострадавших. В МО РФ сообщили, что ночью над Брянской областью были сбиты еще три беспилотника противника.