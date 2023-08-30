В Брянской области пресечена атака украинских беспилотников на телебашню

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Украинские боевики предприняли очередную атаку на объекты Брянской области. На этот раз два БПЛА пытались атаковать телебашню. Аппараты были сбиты средствами противовоздушной обороны. На месте падения беспилотников возникло возгорание, но его быстро ликвидировали. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал руководитель в своем Telegram-канале.

Ранее Богомаз сообщил, что беспилотник украинских националистов был сбит над Советским районом Брянска. Упавшее устройство повредило крышу и остекление административного здания.