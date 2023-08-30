В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Брянской области пресечена атака украинских беспилотников на телебашню

Алексей Курильченко
08:23 30.08.2023
Возникшее после падения БПЛА возгорание было ликвидировано.
В Брянской области пресечена атака украинских беспилотников на телебашню
© Фото: Vladimir Gorovykh, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Украинские боевики предприняли очередную атаку на объекты Брянской области. На этот раз два БПЛА пытались атаковать телебашню. Аппараты были сбиты средствами противовоздушной обороны. На месте падения беспилотников возникло возгорание, но его быстро ликвидировали. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников  ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал руководитель в своем Telegram-канале.

Ранее Богомаз сообщил, что беспилотник украинских националистов был сбит над Советским районом Брянска. Упавшее устройство повредило крышу и остекление административного здания.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:10 В стране и мире
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
08:16 В стране и мире
Власти Брянска сообщили о хлопке в здании следственного управления СК РФ
07:45 В стране и мире
СМИ сообщили о стрельбе в столице Габона
07:38 В стране и мире
В Брянске украинский беспилотник повредил крышу и остекление административного здания
04:04 Армия
Минобороны сообщило о перехвате украинского БПЛА над Рузским районом МО
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.