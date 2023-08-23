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В Брянской области храм получил повреждения после украинского обстрела

Андрей Аркадьев
14:05 23.08.2023
Осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания.
В Брянской области храм получил повреждения после украинского обстрела
© Фото: Пресс-служба Брянской епархии
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В селе Зерново в Брянской области пострадал действующий храм после украинского обстрела, сообщает пресс-служба Брянской епархии.

«22 августа 2023 года обстрелу со стороны ВСУ подверглось граничащее с Украиной село Зерново Суземского района. В результате обстрела пострадал деревянный храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских», - говорится в сообщении.

На выложенных пресс-службой фотографиях видно, что в результате обстрела со стороны ВСУ треснули стекла. Также сообщается, что пострадал фасад здания.

Десятого августа сообщалось, что двое мужчин стали жертвами украинского обстрела села Чаусы Брянской области. Еще два человека получили ранения различной степени тяжести.

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