Экипаж танка «Алеша» заявил Путину, что самые сложные участки доставались именно ему

Президент России восхитился символизмом, ведь дед одного из героев-танкистов участвовал в Курской битве в ходе Великой Отечественной войны.

© Фото: ТРК «Звезда»

Герои-танкисты из экипажа ставшего легендарным танка «Алеша» рассказал президенту России, что самые сложные участки доставались именно им.

«Командир 127-й дивизии ставил нас на самые жесткие участки. Он знает, как мы работаем», - сообщил командир экипажа, отвечая на вопрос Путина, как завязался тот самый бой, где танк «Алеша» разгромил многократно превосходящие силы врага.

Другой член экипажа, участвовавший в том бою, подтвердил слова командира, заметив, что их всегда посылают на самые сложные участки. В частности, было упомянуто, что в сторону Новодаровки другие танки обычно не выдвигались - потому, что командир дивизии с позывным Артист хорошо знал работу этих танкистов и всецело доверял им.

Владимир Путин, в свою очередь, восхитился символизмом в том, что дедушка одного из танкистов в годы Великой Отечественной принимал участие в Курской битве. Президент России назвал это генетическим кодом защиты Отечества.