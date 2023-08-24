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Экипаж танка «Алеша» заявил Путину, что самые сложные участки доставались именно ему

Тимур Шерзад
16:26 24.08.2023
Президент России восхитился символизмом, ведь дед одного из героев-танкистов участвовал в Курской битве в ходе Великой Отечественной войны.
Экипаж танка «Алеша» заявил Путину, что самые сложные участки доставались именно ему
© Фото: ТРК «Звезда»
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Герои-танкисты из экипажа ставшего легендарным танка «Алеша» рассказал президенту России, что самые сложные участки доставались именно им. 

«Командир 127-й дивизии ставил нас на самые жесткие участки. Он знает, как мы работаем», - сообщил командир экипажа, отвечая на вопрос Путина, как завязался тот самый бой, где танк «Алеша» разгромил многократно превосходящие силы врага.

Другой член экипажа, участвовавший в том бою, подтвердил слова командира, заметив, что их всегда посылают на самые сложные участки. В частности, было упомянуто, что в сторону Новодаровки другие танки обычно не выдвигались - потому, что командир дивизии с позывным Артист хорошо знал работу этих танкистов и всецело доверял им. 

Владимир Путин, в свою очередь, восхитился символизмом в том, что дедушка одного из танкистов в годы Великой Отечественной принимал участие в Курской битве. Президент России назвал это генетическим кодом защиты Отечества.  

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