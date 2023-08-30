Режиссера Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

На Новодевичьем кладбище столицы завершились похороны народного артиста России Глеба Панфилова. Проститься с режиссером пришли его близкие и сотни москвичей - поклонников творчества супружеской четы, Глеба Панфилова и Инны Чуриковой.

На кадрах съемки видно, что могилы супругов устроены рядом, над местом погребения возвышаются деревянные кресты. Вокруг множество букетов цветов и венков с траурными лентами «Глебу Анатольевичу Панфилову».



Напомним, что гениальный режиссер театра и кино ушел из жизни в возрасте 89 лет, спустя семь месяцев после смерти супруги, легендарной актрисы Инны Чуриковой.

Народный артист России Олег Басилашвили в беседе со «Звездой» отметил заслуги Панфилова в отечественном кинематографе и подчеркнул, что его фильмы будут жить вечно, так как в них «заложено подлинное человеческое чувство».

Глеб Панфилов и Инна Чурикова похоронены на Новодевичьем кладбище на Аллее творческих деятелей.