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Режиссера Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой

Ирина Елагина
16:49 30.08.2023
Сотни москвичей пришли проститься с режиссером на Новодевичьем кладбище.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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На Новодевичьем кладбище столицы завершились похороны народного артиста России Глеба Панфилова. Проститься с режиссером пришли его близкие и сотни москвичей - поклонников творчества супружеской четы, Глеба Панфилова и Инны Чуриковой.

На кадрах съемки видно, что могилы супругов устроены рядом, над местом погребения возвышаются деревянные кресты. Вокруг множество букетов цветов и венков с траурными лентами «Глебу Анатольевичу Панфилову».

Напомним, что гениальный режиссер театра и кино ушел из жизни в возрасте 89 лет, спустя семь месяцев после смерти супруги, легендарной актрисы Инны Чуриковой.

Народный артист России Олег Басилашвили в беседе со «Звездой» отметил заслуги Панфилова в отечественном кинематографе и подчеркнул, что его фильмы будут жить вечно, так как в них «заложено подлинное человеческое чувство».

Глеб Панфилов и Инна Чурикова похоронены на Новодевичьем кладбище на Аллее творческих деятелей.

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