Шахназаров рассказал, что Панфилов сам решал, где сниматься Чуриковой
Режиссер Глеб Панфилов казал большое влияние на формирование своей жены - Инны Чуриковой. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал народный артист России Карен Шахназаров.
«Я с ней [Чуриковой] работал, в "Курьере" у меня снималась. Он очень пристальное внимание уделял работе. Помню, сценарий послал Чуриковой, а читал Панфилов, он решал, сниматься ей или нет», - сказал Шахназаров.
При этом сам режиссер, по словам Шахназарова, стоял «несколько особняком в кино» и был закрытым человеком, однако это имеет мало значения.
«Его картины говорят, что это был человек очень большого масштаба», - добавил Шахназаров.
Сегодня в храме у Новодевичьего монастыря проходит прощание с режиссером Глебом Панфиловым. Его похоронят рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой.
Панфилов скончался на 90-м году жизни в минувшую субботу. Народный артист России Дмитрий Певцов в беседе со «Звездой» назвал режиссера шаманом и ювелиром - каждый материал, с которым работал Панфилов, становился его личной историей.