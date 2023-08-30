Шахназаров рассказал, что Панфилов сам решал, где сниматься Чуриковой

Режиссер Глеб Панфилов казал большое влияние на формирование своей жены - Инны Чуриковой. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал народный артист России Карен Шахназаров.

«Я с ней [Чуриковой] работал, в "Курьере" у меня снималась. Он очень пристальное внимание уделял работе. Помню, сценарий послал Чуриковой, а читал Панфилов, он решал, сниматься ей или нет», - сказал Шахназаров.

При этом сам режиссер, по словам Шахназарова, стоял «несколько особняком в кино» и был закрытым человеком, однако это имеет мало значения.

«Его картины говорят, что это был человек очень большого масштаба», - добавил Шахназаров.