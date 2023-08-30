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Шахназаров рассказал, что Панфилов сам решал, где сниматься Чуриковой

15:24 30.08.2023
Народный артист РФ Шахназаров рассказал, что, когда он отправлял сценарии Чуриковой, то читал их Панфилов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Режиссер Глеб Панфилов казал большое влияние на формирование своей жены - Инны Чуриковой. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал народный артист России Карен Шахназаров.

 «Я с ней [Чуриковой] работал, в "Курьере" у меня снималась. Он очень пристальное внимание уделял работе. Помню, сценарий послал Чуриковой, а читал Панфилов, он решал, сниматься ей или нет», - сказал Шахназаров.

При этом сам режиссер, по словам Шахназарова, стоял «несколько особняком в кино» и был закрытым человеком, однако это имеет мало значения.

«Его картины говорят, что это был человек очень большого масштаба», - добавил Шахназаров.

Сегодня в храме у Новодевичьего монастыря проходит прощание с режиссером Глебом Панфиловым. Его похоронят рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой.

Панфилов скончался на 90-м году жизни в минувшую субботу. Народный артист России Дмитрий Певцов в беседе со «Звездой» назвал режиссера шаманом и ювелиром - каждый материал, с которым работал Панфилов, становился его личной историей.

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