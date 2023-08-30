МО РФ сообщило об уничтожении еще одного катера ВСУ у Змеиного

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Минобороны России сообщили об уничтожении еще одного украинского катера в Черном море, помимо того, о котором ранее уже сообщалось.

Катер ВСУ был обнаружен сегодня восточнее острова Змеиный. Он стал добычей российского самолета Су-24.

Уточняется, что был ликвидирован не только украинский катер, но и его экипаж.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что российский «Суперкам» пришелся не по вкусу украинским боевикам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.