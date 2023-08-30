МО РФ сообщило об уничтожении еще одного катера ВСУ у Змеиного
Неприятельский катер записал на свой счет экипаж самолета Су-24.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
В Минобороны России сообщили об уничтожении еще одного украинского катера в Черном море, помимо того, о котором ранее уже сообщалось.
Катер ВСУ был обнаружен сегодня восточнее острова Змеиный. Он стал добычей российского самолета Су-24.
Уточняется, что был ликвидирован не только украинский катер, но и его экипаж.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что российский «Суперкам» пришелся не по вкусу украинским боевикам.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.