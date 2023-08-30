Российский «Суперкам» пришелся не по вкусу украинским боевикам

Результат налицо - совместная работа беспилотника «Суперкам» и 120-миллиметрового миномета «Сани» обернулась для врага уничтоженным опорным пунктом.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского опорного пункта, снятые с беспилотника.

«Военнослужащие расчета 120-мм миномета "Сани" подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) при выполнении боевой задачи разгромили опорный пункт, уничтожив личный состав Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении», - говорится в сообщении.

Сообщается, что перемещение подразделений неприятеля было вскрыто расчетом беспилотника «Суперкам». Украинские боевики выполняли ротацию и усиление на своем опорном пункте.

Вскрытые координаты были переданы минометчикам, которые прибыли на огневую позицию, внесли необходимые поправки и нанесли точный удар. Были разбиты укрепления опорного пункта, после этого огонь велся уже по разрозненным группам украинских боевиков.

Также Минобороны России продемонстрировало кадры подготовки и боевого слаживания бойцов ЗВО в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.