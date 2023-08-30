Российский «Суперкам» пришелся не по вкусу украинским боевикам
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского опорного пункта, снятые с беспилотника.
«Военнослужащие расчета 120-мм миномета "Сани" подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) при выполнении боевой задачи разгромили опорный пункт, уничтожив личный состав Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении», - говорится в сообщении.
Сообщается, что перемещение подразделений неприятеля было вскрыто расчетом беспилотника «Суперкам». Украинские боевики выполняли ротацию и усиление на своем опорном пункте.
Вскрытые координаты были переданы минометчикам, которые прибыли на огневую позицию, внесли необходимые поправки и нанесли точный удар. Были разбиты укрепления опорного пункта, после этого огонь велся уже по разрозненным группам украинских боевиков.
Также Минобороны России продемонстрировало кадры подготовки и боевого слаживания бойцов ЗВО в зоне спецоперации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.