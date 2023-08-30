МО РФ сообщило об ударе по пунктам управления и разведки противника

В российском оборонном ведомстве сообщили, что цели удара были достигнуты, все объекты поражены.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об ударе по пунктам управления и разведки противника.

«Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве заявили, что в результате ночного удара все объекты были поражены.

Противник безуспешно пытается атаковать на нескольких направлениях, но все атаки отбиваются нашими военными. На Донецком направлении отражены пять вражеских атак. Суточные безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 380 человек. На Запорожском направлении отражены девять атак штурмовых подразделений противника в районах Работино и Вербового.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении российским самолетом четырех украинских катеров с десантом в Черном море.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.