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МО РФ сообщило об ударе по пунктам управления и разведки противника

13:56 30.08.2023
В российском оборонном ведомстве сообщили, что цели удара были достигнуты, все объекты поражены.
МО РФ сообщило об ударе по пунктам управления и разведки противника
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об ударе по пунктам управления и разведки противника.

«Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве заявили, что в результате ночного удара все объекты были поражены.

Противник безуспешно пытается атаковать на нескольких направлениях, но все атаки отбиваются нашими военными. На Донецком направлении отражены пять вражеских атак. Суточные безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 380 человек. На Запорожском направлении отражены девять атак штурмовых подразделений противника в районах Работино и Вербового.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении российским самолетом четырех украинских катеров с десантом в Черном море.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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