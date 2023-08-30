Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в Габоне

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В Кремле внимательно следят за обострившийся ситуацией в Габоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», - сказал Песков.

Напомним, сегодня в Габоне произошел переворот - военные захватили власть и объявили по телевидению об отмене результатов выборов президента. Местные жители встречали проезжающих по улицам военных радостно. В соцсетях появились видео, на которых габонцы идут с флагами и лозунгами. На фоне выборов главы государства в Габоне в течение трех дней не работал Интернет. Позже стало известно, что военные поместили под домашний арест президента и задержали его сына.