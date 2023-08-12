Жильцов снимали с балконов: в Приморье подтоплено больше 500 жилых домов

Тайфун «Ханун» вызвал сильнейшие паводки в Приморье. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Самая напряженная обстановка - в Уссурийске и Спасске-Дальнем.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В микрорайоне Семь ветров в Уссурийске прорвало дамбу. Река Раздольная вышла из берегов.

«Ну я на 9 этаже живу, у меня ничего не пострадало. Но у меня проблема - нет света. Был бы свет - я бы не выходил из квартиры. Но нужно что-то кушать, мыться. Кота вот нужно как-то подкармливать», - рассказывает местный житель с котом в переноске, на которой написано «Лева».

Всю ночь работала система оповещения. Жильцов эвакуировали из квартир прямо с балконов. Затоплены детский сад, гаражи вместе с машинами. Но больше всего пострадал частный сектор.

Под водой оказалось больше 500 домов и полторы тысячи приусадебных участков.

«У нас развернуто четыре пункта временного размещения. Подготовлено около 500 мест. Всех желающих спасатели вывозят в ПВРы, где можно поспать и покушать», - рассказал глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж.

За ночь в пункты временного размещения спасатели вывезли 200 человек.

«Люди действительно на грани жизни и смерти находятся. Потоки очень сильные. Дети находятся на крышах», - рассказывает Иван Галков.

Иван - преподаватель в Спасском педагогическом колледже. Сегодня, как и многие в Спасске-Дальнем, помогает спасателям эвакуировать из подтопленных домов детей и пожилых.

Собаку, которая уже едва держалась лапами за забор, заметили с лодки и спасли волонтеры. Десятки моторных лодок курсируют сейчас по частному сектору. Жителей вывозят в безопасное место.

Ливни в Приморском крае временно прекратились, но уровень рек продолжает повышаться и по прогнозам достигнет критических отметок. Грязная вода продолжает затапливать все новые территории.

В Приморье, по последним данным, больше 30 населенных пунктов оказались отрезаны от большой земли. Режим ЧС введен в 14 районах края.