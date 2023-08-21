Военнослужащие ВВО помогают устранять последствия тайфуна «Ханун» в Приморье

Для разбора завалов и других работ были назначены и подготовлены сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

© Видео: Пресс-служба Восточного военного округа © Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Около 300 военнослужащих Восточного военного округа помогают властям Уссурийска и территориальным органам МЧС ликвидировать последствия тайфуна «Ханун». Решение оказать помощь приняло командование округа по заявке правительства Приморского края.

Для разбора завалов и других работ были назначены и подготовлены сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В них вошли военнослужащие по призыву общевойсковой армии ВВО, которая дислоцирована в Приморском крае.

Военнослужащие устраняют завалы в Уссурийске на улицах Тургенева, Чкалова, Техменева, Первомайской. Последствия стихии ликвидируют в районе Солдатского озера и населенного пункта Загородный.

На минувшей неделе в Приморье было подтоплено около 5 тысяч жилых домов. Были эвакуированы свыше 2,5 тысячи человек, включая 582 ребенка. Вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов. В Уссурийске после прорыва дамбы сообщалось об эвакуации около 800 человек.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.