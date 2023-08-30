Африканист Зданевич заявил, что переворот в Габоне связан с уходом стран Африки из-под контроля Франции
Переворот в Габоне - не последний в Африке. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал российский африканист Александр Зданевич.
Африканист рассказал, что в последнее время империя французских заморских территорий постепенно ускользает из-под контроля Парижа и всех сил, которые когда-либо контролировали Африку. Политику Макрона на континенте сильно критикуют группировки военных, в частности разведка.
«Раз утрачивается контроль со стороны военных, негласный контроль, постепенно все это начинает расползаться в сторону политико-экономических связей. Габон - это не последнее звено, штрих», - рассказал Зданевич.
Зданевич добавил, что многие страны Африки, включая Габон, пытаются влиться в постколониальный дискурс, однако это получается плохо.
«Ничего, кроме классических схем - переворот, переходный период, переговорный процесс, в лучшем случае стабильное ничто, никто не понимает, как это должно развиваться», - отметил африканист.
В качестве примера африканист привел ситуацию в Нигере, где на протяжении уже долгого времени стороны не могут прийти ни к какому решению конфликта - ни к силовому, ни к дипломатическому. В результате все стоит на паузе, стороны ждут друг от друга шагов, нет ни связи, ни информации.
Военные Габона объявили об отмене результатов выборов, роспуске институтов власти и закрытии границы страны. В столице была слышна стрельба.
После выборов президента в Габоне был введен комендантский час и заблокирован доступ в Интернет. Результаты были объявлены сегодня утром - действующий президент Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства.