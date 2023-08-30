Военные Габона объявили о закрытии границ страны

Военнослужащие выступили по телевидению и объявили о роспуске институтов власти.

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Границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления. Военные страны заявили, что намерены «покончить с режимом в стране». В столице страны Либревиле слышны звуки стрельбы.

«Границы Габона "закрыты до дальнейшего уведомления"», - сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военных.

Ранее военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти в стране. При этом Вооруженные силы страны не сообщили, кого именно из политиков страны они поддерживают.

Напомним, что накануне на выборах президента Габона выиграл действующий лидер Али Бонго Ондимба. Он набрал 64,2% голосов. После этого в стране приостановили работу французских средств массовой информации. Кроме того, в стране введен команда комендантский час и заблокирован доступ в интернет.