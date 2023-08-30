Африканист Костелянец указал на тренд госпереворотов в африканских странах

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В Африке наметился тренд на государственные перевороты. В странах материка регулярно происходят конфликты между закостенелым правительством и молодым населением. То же самое произошло и в Габоне. Об этом «Звезде» рассказал заведующий Центром социологических и политологических исследований Института Африки Российской академии наук Сергей Костелянец.

«В Африке очень много молодого населения. А династии правителей, которые десятки лет руководят, или правители, находящиеся долго у власти, отрываются от народа и не следуют тенденциям в обществе. В результате молодые люди - те же военные - требуют перемен и хотят взять власть в свои руки. Такой тренд наблюдается и в Западной Африке, и в некоторых странах северного региона», - рассказал эксперт.

В Габоне ситуация усугубилась неравномерным распределением доходов. Это богатая по африканским меркам страна, добывающая нефть и другие природные ресурсы. Но из-за закостенелого госаппарата доходы распределяются неравномерно и оседают в карманах элит.

«Эта система побуждала военных - тех, кто считает себя обделенным в распределении богатств, - взять власть в свои руки... В целом это отвечает трендам по Африке», - заключил Костелянец.

Напомним, что после победы на выборах в Габоне действующего президента Али Бонго Ондимбы военные страны заявили об отмене результатов и роспуске институтов власти. В заявлении военнослужащих страны говорится, что они «намерены положить конец режиму». В стране был введен комендантский час и заблокировали доступ в Интернет. Также была приостановлена работа французских СМИ.