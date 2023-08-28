В Габоне после выборов приостановили трансляцию французских СМИ

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На следующий день после выборов в африканском Габоне приостановили вещание французских СМИ, в частности радиостанции RFI и телеканала France24. По словам властей, это временная мера.

«"Франс Медиа Монд" удивлена и огорчена этим необоснованным решением, которое лишает габонцев двух основных надежных и независимых источников информации», - цитирует 360 сообщение медиагруппы France Media Monde.

Ранее стало известно, что молодого ученого из Габона убили в драке в Екатеринбурге. Африканца пронзили ножом во время потасовки в кафе. По сообщению очевидцев, мужчина встрял в спор покупателей у кассы.