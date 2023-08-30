В Геленджике горят леса, пламя охватило 15 гектаров

Ликвидировать огонь спасателям в Геленджике мешает сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.

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В Геленджике горит лесной массив. Площадь пожара составила уже 15 гектаров. На месте возгорания работают 195 специалистов и 45 единиц техники, сообщает Минприроды Краснодарского края.

«Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 15 гектаров. За день авиация сбросила 135 тонн воды. С 6:00 два вертолета МЧС продолжат тушение», - написало министерство в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что ликвидации огня мешает сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду. Пламя дошло до вершины горы. В помощь специалистам на место прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России.

Обстановка на месте происшествия контролируемая. Сейчас угроз для инфраструктуры и населенных пунктов нет.

Ранее стало известно и пожаре на площади трех вокзалов в Москве. Там загорелось одноэтажное складское здание. К тушению пришлось привлечь пожарный поезд. Горение было ликвидировано к 20:00 29 августа.