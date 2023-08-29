Пожарный поезд привлекли для тушения пожара у Ленинградского вокзала в Москве

Пожар не повлиял на движение поездов Октябрьской железной дороги.

© Видео: Екатерина Столярова, vk © Фото: Екатерина Столярова, vk

Подразделения противопожарной службы МЧС приступили к тушению пожара на Комсомольской площади в столице.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сигнал о возгорании по адресу Комсомольская площадь, д. 1, стр. 8 поступил в службу спасения в 17.30 во вторник, 29 августа. Для тушения огня привлекли пожарный поезд.

На кадрах видео, снятых очевидцами и выложенными в соцсети, видно, как клубы серого дыма клубятся над зданием Ленинградского вокзала.

В МЧС уточнили, что пожар возник в одноэтажном складском здании.

«Происшествие не влияет на движение поездов», - отметили в МЧС.

На время работы в очаге возгорания внесены изменения в движение транспорта на Комсомольской площади: въезд и выезд на парковку Ленинградского вокзала возможен только со стороны Комсомольской площади.