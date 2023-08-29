Пожар на площади трех вокзалов полностью потушен

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Пожар в районе площади трех вокзалов в Москве, где горело одноэтажное складское здание, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар на Комсомольской площади в 20:07 полностью ликвидирован», - цитирует РИА Новости собеседника агентства.

Ранее для тушения пожара в районе Комсомольской площади привлекли пожарный поезд. На движение поездов Октябрьской железной дороги инцидент не повлиял.