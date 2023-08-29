На камчатском вулкане нашли тело, возможно принадлежащее пропавшему туристу

Турист из Санкт-Петербурга отправился покорять Авачинский вулкан 27 августа, но так и не вернулся. Предварительно, его тело нашли спасатели.

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На Авачинском вулкане Камчатского края спасатели нашли тело. Есть вероятность, что оно принадлежит 22-летнему туристу из Санкт-Петербурга, который отправился покорять вулкан 27 августа, но так и не вернулся и не вышел на связь.

«Предварительно - упал и разбился. Ведутся необходимые мероприятия», - приводит RT слова министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева.

Ранее стало известно о пропавшей в Египте матери четверых детей россиянке из Санкт-Петербурга. Они вместе с мужем занимались дайвингом, но в какой-то момент женщина исчезла из поля зрения.

Источник «Звезды» рассказал, что россиянка погружалась без гида на глубину более 100 метров. Они с мужем были опытными дайверами, однако их баллоны для погружения не были заряжены специальной смесью.