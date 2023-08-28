Источник: пропавшая во время дайвинга в Египте туристка погружалась без гида

Есть версия, что баллон для погружения не был заряжен специальной смесью.

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Мать четверых детей, пропавшая во время занятий дайвингом в Египте, погружалась на глубину без гида. Об этом рассказал источник «Звезды», знакомый с ситуацией.

«Женщина и ее муж сами были опытными дайверами и пошли на глубину более 100 метров», - сообщил наш источник в среде дайверов.

Специалист также обратил внимание, что баллон для погружения не был заряжен специальной смесью.

«Пара погружалась не на специальной смеси, а "на воздухе", что и могло привести к трагическому исходу», - резюмировал он.

Напомним, что поиски пропавшей россиянки идут уже три дня. Известно, что многодетная мать из Санкт-Петербурга пропала у побережья Хургады в Египте во время дайвинга. Вместе с супругом они погружались ко дну Красного моря, но на поверхность поднялся только мужчина.