Фигуристку Алину Горбачеву доставили в подразделение столичного СК
Следователи при участии законного представителя и психолога начали следственные действия со спортсменкой.
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Фигуристку Алину Горбачеву доставили в подразделение Следственного комитета Москвы.
Пресс-служба ведомства сообщила, что при участии законного представителя и психолога начались следственные действия с фигуристкой.
Немногим ранее Алину Горбачеву нашли полицейские в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. В ведомстве отметили, что в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
О пропаже юной фигуристки накануне сообщила ее мать. Она сообщила, что спортсменка вышла с катка «Чкалов Арена» и пошла в сторону Владимирской церкви. Следственный комитет РФ возбудил дело об убийстве после исчезновения фигуристки Горбачевой в Москве.