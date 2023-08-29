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Брянский губернатор Богомаз опроверг информацию о гибели ребенка при ударе ВСУ

Ирина Елагина
19:28 29.08.2023
Жертвами обстрела со стороны Украины стали молодые мужчина и женщина в поселке Климово Брянской области.
Брянский губернатор Богомаз опроверг информацию о гибели ребенка при ударе ВСУ
© Фото: РИА Новости
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Брянский губернатор Александр Богомаз опроверг ранее распространенную им информацию о гибели ребенка при ударе ВСУ по поселку Климово.

«Информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась», - написал Богомаз в Telegram-канале.


По уточненным данным главы региона, жертвами ракетного удара ВСУ стали молодые мужчина и женщина.

«Погибли двое мирных жителей: мужчина 2003 года и женщина 1994 года», - привел сведения о погибших Богомаз.

Кроме того, при атаке ВСУ был ранен местный житель

Ранее сообщалось, что артиллерия ВСУ подвергла обстрелу село Троицкое в Курской области.

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