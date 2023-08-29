В стране и мире Брянский губернатор Богомаз опроверг информацию о гибели ребенка при ударе ВСУ Ирина Елагина Жертвами обстрела со стороны Украины стали молодые мужчина и женщина в поселке Климово Брянской области. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Брянский губернатор Александр Богомаз опроверг ранее распространенную им информацию о гибели ребенка при ударе ВСУ по поселку Климово. «Информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась», - написал Богомаз в Telegram-канале.

По уточненным данным главы региона, жертвами ракетного удара ВСУ стали молодые мужчина и женщина. «Погибли двое мирных жителей: мужчина 2003 года и женщина 1994 года», - привел сведения о погибших Богомаз. Кроме того, при атаке ВСУ был ранен местный житель



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