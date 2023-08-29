Власти Брянской области подтвердили гибель ребенка и взрослого при обстреле ВСУ

Пресс-служба брянского губернатора подтвердила гибель двух человек при ракетном ударе ВСУ.

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Жертвами ракетного удара ВСУ по поселку Климово Брянской области стали два человека. О гибели ребенка и взрослого при обстреле со стороны Украины сообщили «Звезде» в администрации Брянской области.

«В Брянской области погиб ребенок 10 лет, и один взрослый», - уточнили в пресс-службе брянского губернатора.

Напомним, что сегодня ВСУ накрыли ракетным огнем из РСЗО поселок Климово в Брянской области, есть погибшие и раненые среди мирного населения. В поселке повреждены школа, ряд жилых и административных зданий, линия электропередачи.

Ранее сообщалось о предотвращенной попытке украинских боевиков прорваться через госграницу в Климовском районе.