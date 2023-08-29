В стране и мире Село Троицкое в Курской области осталось без света после удара ВСУ Ирина Елагина Артиллерия ВСУ нанесла два удара по территории села в Курской области. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Село Троицкое в Курской области оказалось под ударом артиллерии ВСУ во вторник, 29 августа. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о последствиях атаки со стороны Украины. «Жилые дома и хозпостройки не повреждены, но перебита линия электропередачи. Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы», - поделился курский губернатор оперативной информацией в Telegram-канале. Старовойт уточнил, что было зафиксировано два факта обстрела. Ранее сообщалось, что сегодня во время ракетного удара ВСУ по поселку Климово в Брянской области погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок. Экспертное мнение и аналитика