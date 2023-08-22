В стране и мире Богомаз сообщил о попытке прорыва границы в Климовском районе Елизавета Кондрикова Атака украинских диверсантов была отражена. © Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Украинские боевики предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что благодаря действиям сотрудников погрануправления ФСБ Минобороны и спецподразделений управления Росгвардии атака была отражена. По словам главы области, в настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей района. Напомним, в ночь с 21 по 22 августа Минобороны РФ сообщило о двух сбитых беспилотниках (БПЛА) в Брянской области. Еще два дрона были уничтожены в Московской области. В результате атаки БПЛА в двух областях никто не пострадал. Экспертное мнение и аналитика