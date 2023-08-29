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При обстреле ВСУ Климово Брянской области погиб ребенок

Ирина Елагина
17:05 29.08.2023
Несколько детей пострадали в результате ракетного удара со стороны Украины по Брянской области, один ребенок погиб.
При обстреле ВСУ Климово Брянской области погиб ребенок
© Фото: Сергей Ломако, РИА Новости
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Несколько детей и взрослых в поселке Климово Брянской области пострадали в результате ракетного удара со стороны Украины по Брянской области, один ребенок погиб. Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал о последствиях атаки со стороны ВСУ.

«К сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», - написал Богомаз в Telegram-канале.

По информации главы региона, от ракетного удара ВСУ повреждения получила поселковая школа, ряд административных зданий и жилых домов.

В настоящее время поселок обесточен.

«Нарушено энергоснабжение», - пояснил брянский губернатор.

Ранее сообщалось, что четверо жителей поселка Уразово в Белгородской области пострадали после артудара ВСУ с применением кассетных снарядов.

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