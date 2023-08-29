В МО РФ заявили о перехвате еще одного украинского беспилотника над Черным морем

Неприятельский беспилотный летательный аппарат был перехвачен около 13 часов дня.

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Минобороны России сообщило о перехвате еще одного беспилотника самолетного типа над Черным морем.

Уточняется, что, в отличие от вражеского БПЛА, сбитого в районе 12.00 по Москве, этот летательный аппарат был уничтожен около 13 часов дня.

Как заявили в МО РФ, с уничтожением беспилотного аппарата была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам не территории России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что беспилотник киевского режима рухнул в акваторию Черного моря.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили украинский эшелон со снабжением на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.