В МО РФ заявили о перехвате еще одного украинского беспилотника над Черным морем
Неприятельский беспилотный летательный аппарат был перехвачен около 13 часов дня.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило о перехвате еще одного беспилотника самолетного типа над Черным морем.
Уточняется, что, в отличие от вражеского БПЛА, сбитого в районе 12.00 по Москве, этот летательный аппарат был уничтожен около 13 часов дня.
Как заявили в МО РФ, с уничтожением беспилотного аппарата была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам не территории России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что беспилотник киевского режима рухнул в акваторию Черного моря.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили украинский эшелон со снабжением на Донецком направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.