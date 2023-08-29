Армия спецоперация ВС РФ ракетным ударом уничтожили воинский эшелон ВСУ на Донецком направлении В результате потери противника составили вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 боевиков и до 10 единиц техники. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российские военнослужащие уничтожили воинский эшелон противника на Донецком направлении. Кадры предоставили в Минобороны России. «В результате поражения воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники ВСУ», - сообщили в Минобороны России. Разведывательное подразделение ВС РФ выявило прибытие воинского эшелона ВСУ с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки. Бойцы оперативно передали координаты цели расчетам ракетных комплексов наземного базирования - они уже нанесли высокоточный удар. Ранее в МО РФ показали видео с уничтожением установок украинского С-300ПС. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 вскрыли и разгромили комплекс противника. Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика