МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем

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Минобороны России заявило об уничтожении вражеского беспилотника над акваторией Черного моря.

Уточняется, что украинская попытка совершить теракт при помощи одного беспилотника самолетного типа была пресечена около 12 часов дня сегодня.

Также в росийском оборонном ведомстве отметили, что неприятельский беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации.

Ранее МО РФ продемонстрировало видео, где экипажи разведывательно-ударнх вертолетов Ка-52 громят украинскую бронетехнику, уничтожая вместе с ней и ее экипажи.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.